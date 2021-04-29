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İki gol VAR’a takıldı!

Beşiktaş’ın 18’de , 44’te de ile attığı goller VAR’ın uyarısının ardından iptal oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
İki gol VAR’a takıldı!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, tehlikeli pozisyonlara girdiği maçın ilk yarısında 3 kez fileleri havalandırdı ancak 2'si geçersiz sayıldı. Maçın 18. dakikasında Ljajic'in ağları sarstığı pozisyon öncesi pası veren 'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 44'te ise bu kez 'nın golü öncesi yaşanan karambolde topun 'nın eline çarptığını tespit eden uyardı. Hakem Abdulkadir Bitigen de golü geçersiz saydı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ
VAR'ın uyarısının ardından Beşiktaş'ın iki golünün iptal edilmesi taraftarları çileden çıkardı. Siyah-beyazlılar, özellikle Vida'nın eline çarptığı iddiasıyla Atiba'nın golünün geçersiz sayılmasına isyan etti. Golün iptal kararının ardından kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum yapıldı, VAR odası ve hakem Abdulkadir Bitigen'e büyük tepki vardı.

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