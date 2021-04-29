İki gol VAR’a takıldı!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, tehlikeli pozisyonlara girdiği maçın ilk yarısında 3 kez fileleri havalandırdı ancak 2'si geçersiz sayıldı. Maçın 18. dakikasında Ljajic'in ağları sarstığı pozisyon öncesi pası veren Gökhan Töre'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 44'te ise bu kez Atiba'nın golü öncesi yaşanan karambolde topun Vida'nın eline çarptığını tespit eden VAR odası uyardı. Hakem Abdulkadir Bitigen de golü geçersiz saydı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

VAR'ın uyarısının ardından Beşiktaş'ın iki golünün iptal edilmesi taraftarları çileden çıkardı. Siyah-beyazlılar, özellikle Vida'nın eline çarptığı iddiasıyla Atiba'nın golünün geçersiz sayılmasına isyan etti. Golün iptal kararının ardından kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum yapıldı, VAR odası ve hakem Abdulkadir Bitigen'e büyük tepki vardı.