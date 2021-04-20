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maçında ilginç olay! Fırat ...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda 'un rakibi oldu. Karşılaşmanın 78. dakikasında stat ışıklarında arıza yaşandı. Hakem Fırat iki tarafla da konuşarak oyuna devam edilmesi yönünde karar verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 20:47 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 20:59
Sivasspor Beşiktaş maçında ilginç olay! Fırat Aydınus...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 78. dakikasında yaşanan ışık olayı karşılaşmaya damga vurdu. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda ışıkların azalması sonucunda maç bir süre durakladı. Karşılaşmanın hakemi Fırat ise oyuncularla görüşerek, maçı devam ettirdi. Aydınus, "Bu şekilde oynamak isterseniz oynatalım yoksa ışıkların gelmesini bekleyelim" önerisinde bulundu.

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