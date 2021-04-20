Sivasspor Beşiktaş maçında ilginç olay! Fırat Aydınus...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 78. dakikasında yaşanan ışık olayı karşılaşmaya damga vurdu. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda ışıkların azalması sonucunda maç bir süre durakladı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise oyuncularla görüşerek, maçı devam ettirdi. Aydınus, "Bu şekilde oynamak isterseniz oynatalım yoksa ışıkların gelmesini bekleyelim" önerisinde bulundu.