Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 78. dakikasında yaşanan ışık olayı karşılaşmaya damga vurdu. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda ışıkların azalması sonucunda maç bir süre durakladı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise oyuncularla görüşerek, maçı devam ettirdi. Aydınus, "Bu şekilde oynamak isterseniz oynatalım yoksa ışıkların gelmesini bekleyelim" önerisinde bulundu.
Sivasspor Beşiktaş maçında ilginç olay! Fırat Aydınus...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'un rakibi oldu. Karşılaşmanın 78. dakikasında stat ışıklarında arıza yaşandı. Hakem Fırat Aydınus iki tarafla da konuşarak oyuna devam edilmesi yönünde karar verdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 20:47 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 20:59