Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta 10 numara sıkıntısı! Sergen Yalçın çözüm arıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ankaragücü maçından sonra dile getirdiği 10 numara sıkıntısına çözüm arıyor. Tecrübeli teknik adam, ideal on birinde tam 9 futbolcudan hiçbir şekilde vazgeçmezken sol bekte N'Sakala ve Rıdvan'ı değişmeli oynatıyor ve her iki futbolcunun performansından oldukça memnun. Ancak Sergen Yalçın'ın futbol deyimiyle bir türlü 'adamını' bulamadığı mevki ise 10 numara pozisyonu. Siyah beyazlı takımda bu bölgede 3 futbolcu olmasına rağmen, teknik direktör Sergen Yalçın, istediği verimi tam olarak alabilmiş değil ve üç dört maçta bir, 10 numarada oynayan futbolcuyu mutlaka değiştiriyor. 10 numarada sezona Kayserispor'dan kiralanan Mensah ile başlayan Yalçın, 35 haftalık periyotta Ljajic, Oğuzhan ve Mensah arasında değişen tercihlerde bulunurken, zaman zaman Dorukhan ve Atiba'yı bile bu bölgede denedi. Yalçın, 10 numara pozisyonunda Mensah'a 12, Ljajic'e 9, Oğuzhan'a 7 maçta ilk 11'de görev verirken, Atiba 3, Dorukhan ise 2 kez maça 10 numara pozisyonunda başladı.

Takımın on birinde zorunlu haller dışında çok fazla değişiklik yapmayan Sergen Yalçın, on numara mevkiinde belli periyotlarla sürekli oyuncu deniyor ve ligin bitmesine az bir zaman kala hala ideal on numarasını bulabilmiş değil. Bu durum sezon bitiminde Sergen Yalçın'ın transferde mutlaka bir 10 numara isteyeceğini gösteriyor. Bu bölgede son olarak Oğuzhan Özyakup'u oynatan Yalçın, Oğuzhan'ın sakatlanmasıyla Mensah'ı tercih etmiş ancak Mensah maçı tamamlayamadan 84'üncü dakikada yedek kulübesine dönmüştü. Salı günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda teknik direktör Yalçın'ın bu kez Dorukhan'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak son 5 maçta sadece 2 galibiyette kalan Beşiktaş'ta, savunma sıkıntısı da net bir şekilde göze batmaya başladı. Ligin 2'nci devresinin ilk 6 maçında kalesinde 3 gol gören siyah-beyazlılar, sonraki 7 maçta 9 gol yedi. Trabzonspor'dan 2, Antalyaspor'dan 1 gol yedikten sonra tam 4 maç kalesini gole kapatan Beşiktaş defansı, Gaziantep FK maçıyla başlayan periyotta 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı ve 9 gol yedi. Siyah-beyazlılar bu periyotta Kasımpaşa'ya yenilirken, Fenerbahçe ve Ankaragücü ile berabere kaldı. Beşiktaş son 7 maçlık periyotta 14 puan toplayıp liderliğini devam ettirse de kaleyi kapatamaması ve skoru korumaya geçtiği zaman dilimlerinde zorlanması, son 7 maç için büyük bir uyarı niteliğini taşıyor.