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Son dakika spor haberleri: 'dan Talisca'ya çağrısı! "Hadi geri dönelim"

'ın eski futbolcusu , transfer döneminde ismi yeniden siyah-beyazlı takımla anılan 'ya flaş bir çağrıda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Instagram'da canlı yayın açan Talisca'ya gelen "" mesajları sonrası, eski takım arkadaşına "Hadi geri dönelim" diyerek mesaj yolladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 13:31
Son dakika spor haberleri: Adriano'dan Talisca'ya Beşiktaş çağrısı! "Hadi geri dönelim"

'ta bir dönem birlikte forma giyen ile Correia arasında sosyal medyada yaşanan diyalog siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

İsmi son zamanlarda yeniden eski takımı Beşiktaş'la anılan Talisca'nın, Instagram'daki canlı yayını Beşiktaşlı taraftarlar tarafından "" mesajlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

"HADİ GERİ DÖNELİM"

Beşiktaş'ın bir başka eski oyuncusu Adriano ise da taraftarların çağrısına sessiz kalmadı ve Talisca'ya seslenerek, "Hadi geri dönelim" mesajı attı. Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

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