Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Ankaragücü maçı öncesi Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında başkent ekibi Ankaragücü ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakiplerleriyle olan farkı açmak isteyen siyah-beyazlılar mutlak 3 puan ararken, karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri...

"Eksikler tüm takımlarda var. Sahaya çıkan 11 oyuncu varsa o zaman yeterli oluyor, eksikleri konuşmak mantıklı değil. Herkes için şartlar eşit."

"Ankaragücü Hikmet hoca geldikten sonra iyi bir ivme kazandı. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum."

"İç sahada fire vermek istemiyoruz, mücadele ederek güçlü oyunla kazanmak istiyoruz. Oyunun devamında kenarda bekleyen oyuncularımızdan hamle şanslarımız da var."

"Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef federasyondaki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi."