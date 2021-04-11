Haberler Beşiktaş BB Erzurumspor Beşiktaş maçı CANLI

maçı CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. , Erzurum deplasmanında alacağı 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak ve Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak istiyor. Yılmaz Vural yönetimindeki ise evinde mutlak 3 puan peşinde. Mavi beyazlılar, Süper Lig'in liderinden puan veya puanlar alarak ligde kalma umutlarını sürdürmenin peşinde. BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:58
BB Erzurumspor Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, alacağı galibiyetle liderliğini perçinlemek ve Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak istiyor. BB Erzurumspor ise evinde puan veya puanlar alıp kümede kalmak için avantaj sağlamanın peşinde. BB Erzurumspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı.

ERZURUMSPOR'UN DA PUANA İHTİYACI VAR

BB Erzurumspor'un da tıpkı Beşiktaş gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. 28 puanla ligin 20'nci sırasında yer alan Erzurumspor, yine teknik direktör değişikliğine gitmesine ve Yılmaz Vural'ı göreve getirmesine rağmen istediği sonuçları alamıyor. Ligdeki son galibiyetin 25'inci haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek alan mavi beyazlılar, sonraki 8 maçta 5 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. BB Erzurumspor ligin dibinden kurtulmak ve düşme hattının üstüne çıkmak için Beşiktaş maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanayaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

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