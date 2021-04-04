Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolcularına motivasyon konuşması! "Çelme takanlara yanıtı sert verin"

Son dakika spor haberleri: 'ta 'dan futbolcularına motivasyon konuşması! "Çelme takanlara yanıtı sert verin"

Teknik Direktörü , maçına yapılan hakem atamasını Beşiktaş’a karşı mesaj olarak yorumladığını futbolcularına aktarıp uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam yaptığı toplantıda, “Buna elbet cevabımız olacak. Bize çelme takmak isteyenlere karşı daha fazla savaşacağız” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 00:17
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolcularına motivasyon konuşması! "Çelme takanlara yanıtı sert verin"

Teknik Direktörü , ile bugün oynayacakları kritik maç öncesi çıkan hakem krizinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre; atamadan duyduğu rahatsızlığı futbolcularıyla da paylaşan Yalçın, "Bize bir mesaj verildi. Cevabımız olacak elbet. Bunu da sahada göstereceğiz. Bizim ayağımıza çelme takmak isteyenlere karşı, her zamankinden daha fazla mücadele eden, daha fazla savaşan bir takım olarak sahada yer alacağız. 11 maçımız var ve bu yolun sonunda alacağımız bir şampiyonluk ve bir de kupa olacak. Hepinize güvenim sonsuz, kaldığımız yerden devam edelim" diye konuştu

YENİLGİYİ UNUTTU
Bu arada Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 8, kupada 2 olmak üzere son 10 maçta yenilgi (8 galibiyet, 2 beraberlik) yüzü görmedi. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş son olarak ikinci yarının açılış maçında 'a 2-1 mağlup olmuştu.

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