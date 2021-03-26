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Son dakika spor haberleri: 'ta gündem yeniden !

Savunmasına takviye yapmak isteyen yönetimi, ocak ayında da istediği ’nun 1.89’luk stoperi için bir kez daha nabız yokluyor. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcu için sezon sonunda yeniden harekete geçeceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:25 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta gündem yeniden Leo Pereira!
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Siyah-beyazlılar biletini kapmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. Defans hattına takviye yapması beklenen siyah-beyazlılarda devre arasında gündeme forması giyen Brezilyalı futbolcu gelmiş, ancak ekibinin yüksek bonservis talebi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.

FLAMENGO'DAN AYRILMAK İSTİYOR
2021 yılında takımında forma şansı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Brezilya basınında yer alan haberde sezon sonunda takımdan ayrılacak listesinin başında ise Leo Pereira gösterildi. 2021 yılı başında 5 milyon euro değeri bulunan futbolcu uzun süre forma giyememesinin ardından değeri 3.5 milyon euro'ya kadar düştü.

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