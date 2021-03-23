Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Atiba'ya Kanada Milli Takımı'nda büyük övgü! "Alev alev yanıyor"

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldızı 'ya 'nda büyük övgü! "Alev alev yanıyor"

Teknik Direktörü , kadroya davet ettiği 'ın yıldızları ve hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. için "Alev alev yanıyor" diyen Herdman, 'le ilgili ise, "İçgüdülerini kullanarak kendini gösteriyor" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:17
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Atiba'ya Kanada Milli Takımı'nda büyük övgü! "Alev alev yanıyor"

Direktörü , 'ta gösterdikleri başarılı performansların ardından milli kadroya davet ettiği ve hakkında konuştu.

İkiliyi kadroya alma nedenlerini anlatan Herdman, Atiba ve Larin'in ne kadar özel oyuncular olduğunu dile getirdi.

Atiba'nın 38 yaşında milli takıma dönmesinin normal olduğunu belirten teknik adam, "Atiba, her zaman takımınızda olmasını isteyeceğiniz bir futbolcu. Onunla çalışan herkes ne kadar önemli olduğunu fark eder. Sessiz, mütevazı bir lider ancak onun etrafınızda olduğunu bilirsiniz. Olmadığında da eksikliğini hissedersiniz. O bize gereken tecrübeyi getirecek, varlığıyla farklı bir aura yaratacak ve genç oyuncular, hatta tecrübeliler bile onu örnek alacak. Burada olmasının tek nedeni de liderlik yetenekleri değil, Beşiktaş için de gerçekten alev alev yanan bir performansı var." dedi.

"LARIN ARTIK İÇGÜDÜLERİNİ KULLANIYOR"

Larin'in de Beşiktaş'ta sol açıkta oynamasının büyük faydası olduğunu söyleyen teknik adam, "Larin'i Beşiktaş'ta forvetten çok açıkta yardımcı forvet olarak gördük. Boşluklara hareketleniyor ve en büyük gücünün de derinden ceza alanına hayalet koşular atmak olduğunu gösteriyor. Belki kariyerinde ilk kez, iki oyuncu tarafından marke edildiğini düşünmesine gerek yok. Şimdi içgüdülerini kullanarak boşlukları buluyor ve doğal şekilde kendini gösterebiliyor." diye konuştu.

, 'nde ve ile karşı karşıya gelecek.

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