Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Derbi öncesi Beşiktaş'ın artıları, eksileri neler? Cevap: Beşiktaş'ın artısı çok. Saha içi ve dışında birbirleriyle çok iyi anlaşan bir oyuncu grubu var. Tam bir kolej takımı havası. Kazandıkları maçlardan sonraki sevinç pozları, kolej takımı havasının bir sonucu. Dışardaki bu olumlu hava saha içine de yansıyor. Özellikle orta sahada ve ön tarafta çok uyumlu, nasıl pas vermeleri ve nerelere koşmaları gerektiğini bilen bir takım var. Eksilerine gelince... Defansta zaman zaman bireysel hatalar yapabiliyorlar. Özellikle N'Sakala'nın mevkisinden basit goller yiyorlar.

Soru: Eski bir Beşiktaşlı olarak, siyah beyazlı futbolculara neler tavsiye edersin? Fenerbahçe karşısında en çok nelere dikkat etmeliler? Cevap: Bu, derbilerden önce hep konuşulur. Takımların biri daha formdadır ve kazanma ihtimali yüksek görülür. Beşiktaşlı futbolcuların bu ihtimalleri hiç düşünmemeli. Bugüne kadar nasıl istikrarlı oynadılarsa aynı şekilde oynamalılar. Fenerbahçe kontrataklarla gol arayacak. O yüzden Beşiktaşlı futbolcuların bireysel hata yapmamaları ve top kaptırdıklarında bir an önce kazanmaları gerekiyor.