Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

'den - maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

ve 'ın unutulmaz futbolcusu , 'de pazar günü oynanacak olan Beşiktaş- derbisini değerlendirdi. İki takımın artılarını ve eksilerini masaya yatıran Kahveci, Beşiktaş'ın maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğa çok yaklaşacağını ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 10:57
Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

, Real Sociedad, Villarreal ve 'da muhteşem başarılara imza atan , yıllarca formasını giydiği siyah beyazlı takımın ile oynayacağı maça yönelik soruları yanıtladı.

Hürriyet'e konuşan Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Derbide nasıl bir oyun bekliyorsun?

Cevap: Güzel bir oyun bekliyorum. Zaten 'ın içinde olduğu derbiler zevkli geçiyor, keyifli oluyor. İki takımda da çok özel oyuncular var. İyi futbol ve kaliteli goller izleyeceğimizi düşünüyorum.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Beşiktaş kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur?

Cevap: kazanırsa 4 şeritli hatta 5 şeritli otobana çıkar, önü bayağı açılır. Şampiyonluğun ağır favorisi olur. Kaybederse fazla sıkıntı olmaz, zirve iddiası aynı şekilde devam eder. Ancak bu durumda Galatasaray'ın şampiyonluk şansı artar.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Derbi öncesi Beşiktaş'ın artıları, eksileri neler?

Cevap: 'ın artısı çok. Saha içi ve dışında birbirleriyle çok iyi anlaşan bir oyuncu grubu var. Tam bir kolej takımı havası. Kazandıkları maçlardan sonraki sevinç pozları, kolej takımı havasının bir sonucu. Dışardaki bu olumlu hava saha içine de yansıyor. Özellikle orta sahada ve ön tarafta çok uyumlu, nasıl pas vermeleri ve nerelere koşmaları gerektiğini bilen bir takım var. Eksilerine gelince... Defansta zaman zaman bireysel hatalar yapabiliyorlar. Özellikle N'Sakala'nın mevkisinden basit goller yiyorlar.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Eski bir Beşiktaşlı olarak, siyah beyazlı futbolculara neler tavsiye edersin? Fenerbahçe karşısında en çok nelere dikkat etmeliler?

Cevap: Bu, derbilerden önce hep konuşulur. Takımların biri daha formdadır ve kazanma ihtimali yüksek görülür. Beşiktaşlı futbolcuların bu ihtimalleri hiç düşünmemeli. Bugüne kadar nasıl istikrarlı oynadılarsa aynı şekilde oynamalılar. kontrataklarla gol arayacak. O yüzden Beşiktaşlı futbolcuların bireysel hata yapmamaları ve top kaptırdıklarında bir an önce kazanmaları gerekiyor.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Beşiktaş-Fenerbahçe maçının kilit oyuncuları hangileri olur? Kimler öne çıkar?

Cevap: 'ta kesinlikle Aboubakar. Gerçekten inanılmaz oynuyor. Beşiktaş'ta fark yaratacak diğer oyuncular Larin ve Ghezzal olur diye düşünüyorum. adına da ön taraftaki etkili oyunuyla Pelkas...

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Beşiktaş'ın bu kadar iyi oynayıp liderliğe yükseleceğini tahmin ediyor muydun? Sence bu işin sırrı kimde?

Cevap: Bu sezon Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı hiç şüphesiz . Bu kadarını kimse tahmin edemezdi. Ama ben, Sergen Yalçın transfer edildiği ilk gün 'Beşiktaş'ta Zidane etkisi yaratır' demiştim. Sergen Hoca da beni yanıltmadı. Beşiktaş'ın bu performansının mimarı kesinlikle Sergen Yalçın'dır. 30 bin taraftarının önünde imza attığı günden beri çok konsantre olmuş bir Sergen Yalçın izliyoruz.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Beşiktaş'ta bu sezon en iyi oynayan futbolcular hangileri?

Cevap: Atiba, Aboubakar, Ghezzal ve Josef. Atiba sadece bu sezon değil 8 yıldır çok iyi oynuyor.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Fenerbahçe bu sezon yaptığı 22 transferle şampiyonluğun açık ara favorisi gösteriliyordu. Neden bu duruma geldi?

Cevap: Bu tablodan direkt sorumlu olan kişi Erol Bulut hocadır. Kadro istikrarı sağlayamadı. Erol Hoca 5 oyuncu değişikliği avantajını çok kötü kullandı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Orta sahalarda Luiz Gustavo-Mert Hakan-İrfan Can'a karşılık Atiba-Josef-Ghezzal mücadele edecek. Hangi 3'lü daha iyi?

Cevap: Atiba, Josef ve Ghezzal çok iyi anlaşıyorlar. Bir bütün halinde hareket ediyorlar. Ayrıca birbirlerini tamamlayan oyuncular. Tabii bu söylediklerimiz kâğıt üstünde geçerli. Maçta neler olur, izleyip göreceğiz.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Fenerbahçe'ye karşı 9 maç oynadın. Bu derbilerde 3 galibiyetiniz, 5 mağlubiyetiniz, 1 de beraberliğiniz var. Eylül 2000'de 3-0 kazandığınız maçta da ilk golü sen atmıştın. O golü hatırlıyor musun?

Cevap: 5 mağlubiyeti de Kadıköy'de aldık. O yıllarda Kadıköy'de maç kazanmak çok zordu. Ama içerdeki maçlarda bizim üstünlüğümüz vardı. 2000 yılındaki maçta bugün bile hatırladığım muhteşem bir gol atmıştım. Kaptan Tayfur ağabeyin kestiği topa çok güzel bir vuruş yapmıştım. Bugün bile o golü izliyorum.

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