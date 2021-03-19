Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu! "Şampiyonluğun ağır favorisi..."

Soru: Orta sahalarda Luiz Gustavo-Mert Hakan-İrfan Can'a karşılık Atiba-Josef-Ghezzal mücadele edecek. Hangi 3'lü daha iyi?
Cevap: Atiba, Josef ve Ghezzal çok iyi anlaşıyorlar. Bir bütün halinde hareket ediyorlar. Ayrıca birbirlerini tamamlayan oyuncular. Tabii bu söylediklerimiz kâğıt üstünde geçerli. Maçta neler olur, izleyip göreceğiz.
Soru: Fenerbahçe'ye karşı 9 maç oynadın. Bu derbilerde 3 galibiyetiniz, 5 mağlubiyetiniz, 1 de beraberliğiniz var. Eylül 2000'de 3-0 kazandığınız maçta da ilk golü sen atmıştın. O golü hatırlıyor musun?
Cevap: 5 mağlubiyeti de Kadıköy'de aldık. O yıllarda Kadıköy'de maç kazanmak çok zordu. Ama içerdeki maçlarda bizim üstünlüğümüz vardı. 2000 yılındaki maçta bugün bile hatırladığım muhteşem bir gol atmıştım. Kaptan Tayfur ağabeyin kestiği topa çok güzel bir vuruş yapmıştım. Bugün bile o golü izliyorum.