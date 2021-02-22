Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş hakem açıklaması! 'Derbileri onlar yönetsin'

KADIN FUTBOLUNU DA ÇOK ÖNEMSİYORSUNUZ... Beşiktaş diğer kulüplere oranla kadın futboluna biraz daha önem veriyor. Kadınlarımız hayatın her alanında daha çok olmalı. 8 Mart'ta da kulüp olarak sürprizimiz var. Şimdi pandemiden dolayı evdeler. Antrenman yapamıyorlar, kasları eriyor sporcuların. Aslında büyük bir tehlike bu durum.

EN GÜÇLÜ KULÜPLER BİRLİĞİ Beşiktaş bu sezon şampiyon olacak mı sizce? Şampiyon olsun diye uğraşıyorum ve olacağına da inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlara göre sportif başarımız oldukça iyi. Ligdeki Anadolu takımlarını da çok önemsiyorum. TFF'nin lisans yönetmenliği sayesinde büyük takımları kontrol altına aldılar. Dört büyüklere transfer konusunda limit koydukları için Anadolu takımları ile aramızdaki uçurum da kapandı. Bunun sayesinde de liglerde rekabet açısından daha adil bir ortam oluştu. Maçlar da daha kaliteli oldu.