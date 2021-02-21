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Son dakika spor haberleri: 'ta transferine vetosu!

Ara transfer döneminde kadrosuna ’u katan ’ta, ’nin eski futbolcusu Pierre van
Hooijdonk’un oğlu 'un transferinin ise kapıdan döndüğü ortaya çıktı. . Lig ekibi 'da forma giyen 21 yaşındaki santrforla görüşüldüğü ancak tarafından veto edildiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 09:17
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sydney van Hooijdonk transferine Sergen Yalçın vetosu!

'de şampiyonluk mücadelesi veren , ara transfer döneminde eski golcüsü 'u kiralayarak kadrosunu güçlendirmişti.

Siyah-beyazlıların, Cenk dışında bir hücumcu takviyesi daha yapmak istediği ancak son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bu ismin 'nin eski golcüsü 'un oğlu olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN VETO ETTİ
Sabah'ın haberine göre: ekibi 'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Sydney van Hooijdonk için ocak ayında transfer görüşmeleri yapıldığı ancak teknik ekip ve tarafından veto edildiği kaydedildi.

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