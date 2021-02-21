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'ın 'e önerdiği yeni sözleşme ortaya çıktı!

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni kontrat için yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin lira isteyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna yönetim yeni teklifini sundu. İşte yapılan teklifin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 00:41 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 00:42
Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e önerdiği yeni sözleşme ortaya çıktı!

yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e önerdiği yeni sözleşme ortaya çıktı!

Takvim'in haberine göre, Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı.


Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e önerdiği yeni sözleşme ortaya çıktı!

Siyah-beyazlı kurmaylar, takımdakil geleceği merak konusu olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni teklifini yaptı.

Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e önerdiği yeni sözleşme ortaya çıktı!

ÖNERİLEN SÖZLEŞME ORTAYA ÇIKTI!
Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maçbaşı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu.

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