Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e önerdiği yeni sözleşme ortaya çıktı!

ÖNERİLEN SÖZLEŞME ORTAYA ÇIKTI!

Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maçbaşı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu.