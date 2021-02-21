Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e önerdiği yeni sözleşme ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı.
Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı.
Takvim'in haberine göre, Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı.
Siyah-beyazlı kurmaylar, takımdakil geleceği merak konusu olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni teklifini yaptı.