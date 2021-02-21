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Beşiktaş transferde forvete yöneldi! Yeni gözde

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bunula beraber Beşiktaş scout ekibi, 'a İngiliz golcü 'ı önerdi. Tecrübeli teknik adam bu öneriye sıcak baktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş transferde forvete yöneldi! Yeni gözde Andy Carroll

Beşiktaş'ta şu an kadroda 3 forvet olsa da, sezon sonu Cenk'in kiralık kontratı bitecek, Aboubakar'ın da sözleşme süresi dolacak.

Beşiktaş transferde forvete yöneldi! Yeni gözde Andy Carroll

İşi son dakikaya bırakmadan şimdiden önlemini almak isteyen teknik direktör 'a bu doğrultuda sürpriz bir isim teklif edildi.

Beşiktaş transferde forvete yöneldi! Yeni gözde Andy Carroll

Newcastle United ile sözleşmesi haziranda bitecek olan ile görüşmelerin başlayabileceği belirtildi.

Beşiktaş transferde forvete yöneldi! Yeni gözde Andy Carroll

Yalçın'ın, scout ekibinden gelen bu talep sonrası oyuncunun sezon sonuna kadar izlenmesini istediği kaydedildi.

Beşiktaş transferde forvete yöneldi! Yeni gözde Andy Carroll

Sırtı kaleye dönük oynayabilmesi ve hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle 32 yaşındaki Carroll'a sıcak bakan tecrübeli çalıştırıcının tek sıkıntısı ise oyuncunun sakatlık hassasiyeti.

Beşiktaş transferde forvete yöneldi! Yeni gözde Andy Carroll

Carroll bu sezon adale sakatlığı nedeniyle 20 gün forma giyemedi. Carroll'da ciddi bir problem görülmezse sezon bitiminde masaya oturulabilir.

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