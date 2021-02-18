Haberler Beşiktaş Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

Son dakika haberi: 'e yapılacak teklif belli oldu! derken...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin TL önerdiği yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. basınında yer alan haberde 'ın da istediği Dorukhan için yapılacak teklif de duyuruldu. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Bjk haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:21
Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

'ta transfer döneminin gündemi olan ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve siyah beyazlılar ile henüz bir anlaşmaya varamayan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

'ın yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin TL teklifinde bulunduğu Milli futbolcu için ekibi Real Betis devreye girmişti.

Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

İspanyollar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyeceğinden dolayı transferi erkenden bitirmenin planlarını yapıyor.

Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

AYRILACAĞINI YAZMIŞLARDI

Real Betis'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazmıştı.

Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

Lazio ve Udinese'nin de isteği Dorukhan'ın kesin olarak Avrupa'ya gitme kararı aldığı vurgulanmıştı.

Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

İSPANYOLLARIN TEKLİFİ BELLİ OLDU

basınında yer alan haberde Real Betis'in 'e yapacağı teklif belli oldu.

Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

İspanyollar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon Euro önerecek.

Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

Haberde ayrıca Dorukhan'ın ayrılmak istediğini 'a bildirdiği iddia edildi.

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