Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

Beşiktaş'ta transfer döneminin gündemi olan Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer döneminin gündemi olan Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve siyah beyazlılar ile henüz bir anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin TL teklifinde bulunduğu Milli futbolcu için İspanyol ekibi Real Betis devreye girmişti.
İspanyollar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyeceğinden dolayı transferi erkenden bitirmenin planlarını yapıyor.
AYRILACAĞINI YAZMIŞLARDI
Real Betis'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazmıştı.
Lazio ve Udinese'nin de isteği Dorukhan'ın kesin olarak Avrupa'ya gitme kararı aldığı vurgulanmıştı.
İSPANYOLLARIN TEKLİFİ BELLİ OLDU
İspanyol basınında yer alan haberde Real Betis'in Dorukhan Toköz'e yapacağı teklif belli oldu.
İspanyollar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon Euro önerecek.
Haberde ayrıca Dorukhan'ın ayrılmak istediğini Beşiktaş'a bildirdiği iddia edildi.