Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu! Galatasaray derken...

Beşiktaş'ta transfer döneminin gündemi olan Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve siyah beyazlılar ile henüz bir anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.