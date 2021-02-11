Beşiktaş'a UEFA şoku! Douglas ve Muhayer Oktay...

Kadro dışı bırakılan Douglas ve Muhayer Oktay da Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun kararı ile bir süredir günde çift antrenman programı dahilinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışmalarını sürdürürken bu durum yeni bir probleme neden olma noktasına geldi.

UEFA'YA ŞİKAYET

Takvim'in haberine göre; Douglas ve Muhayer Oktay, siyah-beyazlıların kendileri için uyguladığı çift antrenman programının UEFA talimatlarına uygun olmadığı gerekçesi ile kulübü bu uygulamasından dolayı şikâyete hazırlanıyor.

İŞTE TALİMATLAR

Öte yandan, UEFA ise bu konu ile ilgili kadro dışı kalan futbolcular için takımdan ayrı bir antrenman programı uygulanmasına izin vermiyor.

Buna göre; Douglas ve Muhayer Oktay'ın takımdan ayrı günde iki antrenman programı ile çalışmalarını sürdürmesine UEFA Talimatları tarafından olanak tanınmıyor.