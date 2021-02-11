Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a UEFA şoku! Douglas ve Muhayer Oktay...

'a şoku! ve ...

'ta kadro dışı bırakılan ve , flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre Douglas ve Muhayer, kendileri için uygulanan çift idman programının talimatlarına uygun olmadığı gerekçesi ile kulübü şikayete hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:35 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:35
Beşiktaş'a UEFA şoku! Douglas ve Muhayer Oktay...

Kadro dışı bırakılan ve da 'nun kararı ile bir süredir günde çift antrenman programı dahilinde 'ndeki çalışmalarını sürdürürken bu durum yeni bir probleme neden olma noktasına geldi.

UEFA'YA ŞİKAYET

'in haberine göre; Douglas ve Muhayer Oktay, siyah-beyazlıların kendileri için uyguladığı çift antrenman programının talimatlarına uygun olmadığı gerekçesi ile kulübü bu uygulamasından dolayı şikâyete hazırlanıyor.

İŞTE TALİMATLAR

Öte yandan, UEFA ise bu konu ile ilgili kadro dışı kalan futbolcular için takımdan ayrı bir antrenman programı uygulanmasına izin vermiyor.

Buna göre; Douglas ve Muhayer Oktay'ın takımdan ayrı günde iki antrenman programı ile çalışmalarını sürdürmesine tarafından olanak tanınmıyor.

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