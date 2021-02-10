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3 imza için harekete geçti!

Sezon başı kadroya dahil edilen Rosier, Ghezzal ve Montero, teknik heyetin de taraftarın da gönlünü kazandı. yönetimi 3 ismin bonservislerinin peşinde!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:14 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:26
Beşiktaş 3 imza için harekete geçti!

Kulübü, performanslarıyla sınıfı geçen Rosier, Montero ve Ghezzal'ın bonservisini almak için kolları sıvadı! Sabah'ın haberine göre, 'den 200 bin Euro'ya kiralanan 'i ekibi Beşiktaş'a gönderirken sözleşmesine 'a kendilerinin ödediği 5 milyon Euro bonservis rakamını satın alma opsiyonu olarak koydu. 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle yapılan görüşmelerde mesafe alınamadı. Sporting, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren teklifine karşın 4 milyon Euro talep ediyor. 'den kiralanan ve yeniden kariyerinin zirve günlerine dönen 'da da benzer durum mevcut.


MONTERO'DA İŞİ ZOR
, ekibiyle 2022'de sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki Cezayirli için, 2-3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış olsa da karşılığında ciddi bonservis beklentisi mevcut. Ghezzal'ın bonservis konusunda anlaşılması halinde Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı kaydedildi. 'yu kiralarken sözleşmesine %50'si için 4.5 milyon Euro opsiyon koyuldu. Sezon bitmeden 22 yaşındaki stoper için opsiyonda yer alan bonservisi düşürmek isteyen Beşiktaş, ile geçmişten gelen ilişkilerini kullanarak maliyeti aşağı çekmek istiyor.

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