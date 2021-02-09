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Tosun Paşa idmanda

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Tosun Paşa idmanda

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen ve karantina süreci tamamlanan yeni transfer , takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Ümraniye'deki idmana çıkarken bir hayli neşeli olduğu gözlenen Cenk Tosun'a, teknik direktör 'la birlikte takım arkadaşları da yakın ilgi gösterdi. Cenk'in dünkü çalışmada kondisyon eksiği olmaması dikkat çekerken, Sergen Yalçın'ın uygun görmesi durumunda perşembe günü Konyaspor ile oynanacak kupa karşılaşmasındaki maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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