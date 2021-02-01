Beşiktaş Tyler Boyd'u Sivasspor'a kiraladı!

Ara transfer döneminin son gününde hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlılarda sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan Tyler Boyd, Sivasspor'a kiralandı. Kırmızı-beyazlı kulüp transferi resmen açıkladı.

KARTAL'DA 7'NCİ AYRILIK!

Son olarak Tyler Boyd'u Sivasspor'a kiralayan Beşiktaş'ta, ara transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Siyah-beyazlılarda daha önce Erdoğan Kaya, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Güven Yalçın, Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'le de yollar ayrılmıştı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada iu ifadelere yer verildi:

Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul'da As Başkanımız Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak.

BEŞİKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş da Boyd'un Sivasspor'a transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Tyler Boyd'un 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varılmıştır. Tyler Boyd'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.