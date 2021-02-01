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transfer haberi: Beşiktaş 'ın 'ye transferini açıkladı!

'ın transferinin ardından forma şansı azalan 'ın yeni adresi oldu. takımı 'ye kiralanan genç santrfor, transfer için 'ya vardı. Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden transferi resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:53 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:50
Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Güven Yalçın'ın Lecce'ye transferini açıkladı!

Teknik direktör 'ın oynayabileceği bir takıma gitmesi gerektiğini ifade eden , takımlarından ile anlaşmaya vardı. Kiralık olarak ekibinin yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu, transfer için İtalya'ya gitti. Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada transferi duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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