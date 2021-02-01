Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Güven Yalçın'ın Lecce'ye transferini açıkladı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oynayabileceği bir takıma gitmesi gerektiğini ifade eden Güven Yalçın, İtalya Serie B takımlarından Lecce ile anlaşmaya vardı. Kiralık olarak Çizme ekibinin yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu, transfer için İtalya'ya gitti. Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada transferi duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.