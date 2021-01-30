Son dakika: Cenk Tosun Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati

Ara transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı golcüyü buldu. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Cenk Tosun'un transferinde mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un 5 aylığına kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile anlaşma sağladı.

Milli futbolcunun yarın (31 Ocak Pazar) saat 18.00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden sonra siyah-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.