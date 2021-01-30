Haberler Beşiktaş Son dakika: Cenk Tosun Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati

Son dakika: 'ta! İşte 'a geliş saati

Son dakika transfer haberi: Ara transfer döneminin sessiz takımı , sonunda bombayı patlattı. Siyah-beyazlı kulüp, eski futbolcusu 'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:13 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:36
Son dakika: Cenk Tosun Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati

Ara transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen , aradığı golcüyü buldu. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı 'un transferinde mutlu sona ulaştı.

'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un 5 aylığına kiralanması için ekibi ile anlaşma sağladı.

Milli futbolcunun yarın (31 Ocak Pazar) saat 18.00'de özel uçakla 'a geleceği ve sağlık kontrollerinden sonra siyah-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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