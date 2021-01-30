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Beşiktaş'a transferi için son 48 saat! Leo Pereira ve o karar...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıkar, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Léo Pereira'yı kadrosuna dahil etmek isterken, transferde ilginç olaylar yaşandı. Odia.ig, konu ile ilgili yaptığı özel haberde Flamengo - Beşiktaş görüşmelrini ayrıntılarıyla okuyucularına aktarırken, Leo'nun transfer kararını da duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Ocak 2021 Cumartesi 16:15, Güncelleme 30.01.2021 16:35
Beşiktaş'a transferi için son 48 saat! Leo Pereira ve o karar...