Beşiktaş'a transferi için son 48 saat! Leo Pereira ve o karar...

Brezilya basını, transferi yılan hikayesine dönen Leo Pereira ile ilgili detaylı bir haberi okuyucularına aktarıdı. Pereira'nın teklife verdiği yanıt da haberde geçerken, Flamengo yöneticilerinin Beşiktaş ile yaptığı pazarlığın henüz bitmediği müjdesi verildi.