Hulk'tan flaş paylaşım! Quaresma detayı...

Beşiktaş ile Hulk arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürerken, Brezilyalı oyuncunun dün yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Hulk ve Beşiktaşlı yöneticiler 6 aylık rakamlar konusunda ortak bir noktada buluşmak için pazarlıklarını sürdürürken, Sambacının son paylaşımı dikkat çekti. Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk, sosyal medyadan ilginç bir söz paylaştı. Brezilyalı yıldız, sevgilisiyle fotoğrafına "Seni kanatlarıyla örtecek ve kanatlarının altında güvende olacaksın. Onun hakikati senin kalkanın ve gücün olacak" yazdı. Bu durum Beşiktaşlıları daha da heyecanlandırdı. Aynı sözler Kara Kartal'ın eski yıldızı Quaresma'nın ense dövmesinde de yer alıyor. Beşiktaşlı Josef de Souza da geçtiğimiz günlerde instagram canlı yayınında "Hulk benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim. Onu Beşiktaş'a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız" sözlerini sarf etmişti.