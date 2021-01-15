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'ın süper ikilisine teklif yağıyor

'ın Kanadalı yıldızı Larin için Feyenoord, Anderlecht ve Antwerp takımları nabız yokluyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ın süper ikilisine teklif yağıyor

Kanadalı yıldızı attığı gollerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında fileleri sarsan ve takımını çeyrek finale taşıyan golcü isim transferde de gözde oldu. Larin için bir çok kulüp devreye girdi. Belçika basınında yer alan haberde Feyenoord, Anderlecht ve Antwerp'in golcü futbolcu için nabız yokladığı iddia edildi. Geçtiğimiz yılı Belçika'nın Zulte Waregem takımında tamamlayan ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan futbolcu 'ın yolunu tutmuştu. Siyah-beyazlılar performansı ile dikkat çeken Kanadalı fubolcuya gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye alacak.

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