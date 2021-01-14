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için gemileri yaktı! 'Bırakın gideyim'

Son dakika transfer haberleri | 'de son 3 haftayı lider tamamlayan ve 'nda adını çeyrek finale yazdıran 'ta işler yolunda gidiyor. maçının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör , 2 transfer istediğini söylemişti. Kartal'ın golcü listesinde olan bir isim ise siyah-beyazlı formayı giyebilmek için her şeyi yapıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:14
Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Bırakın gideyim'

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren , bir yandan için görüşmeler yaparken diğer yandan transferinde girişimlere başladı.

Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Bırakın gideyim'

Siyah-beyazlıların listede C planı olarak yer verdiği ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor.

Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Bırakın gideyim'

'a gelmeyi çok isteyen Koita, 'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor. Lacivert-beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon Euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti.

Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Bırakın gideyim'

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 'ın Mandzukic ya da Kenan transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor.

Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Bırakın gideyim'

5 MADDEDE TANIYALIM

1. Koita, formasını 2 kez, formasını 4 kez giymeyi başardı.

Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Bırakın gideyim'

2. Santrfor pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da sıkça görev yaptı.

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