Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Bırakın gideyim'

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan Mario Mandzukic için görüşmeler yaparken diğer yandan Kenan Karaman transferinde girişimlere başladı.

Siyah-beyazlıların listede C planı olarak yer verdiği Fode Koita ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor.



