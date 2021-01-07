Haberler Beşiktaş Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

'dan flaş yorumu!

'in 17. haftasında sahasında 'u konuk etti. Haftaya lider giren siyah-beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 6-0 gibi tarihi bir skorla galip ayrıldı. 'nin usta yazarı , köşesinde bu maça yer verirken Beşiktaş ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Toroğlu'nun o yazısı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:38
Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Siyah-beyazlılar ilk 45 dakika hatasız oynadılar. En iyi yaptıkları iş; topu rakibe verip sonra 4-5 kişiyle bir anda baskı yapmak oldu. Aldıkları toplarla defansı kendine gelemeden baskın hücum yaptılar. Enteresan goller oldu.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Bunu maç boyunca devam ettirdiler özellikle hücum preste. defansının bu büyük hataları yapmasında bu baskının büyük payı vardı. Rize defansında inanılmaz işler yaptı. Dün gece bu kadar gol attıysa bu gollerin çoğunluğunda asistleri o yaptı.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Kaleciyle ve arkadaşlarıyla anlaşamadı. Hani vardır ya; sevgililer "Biz birbirimizi anlayamıyoruz" derler, dün gece onun gibiydi. , bu kadar yol, anne ölümü, sıkıntı çekmesine rağmen sahadaki en diri isimlerden biriydi.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

varsa 'ta gol sıkıntısı zor olur. Sebebi; bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadaşlarına boş alan yaratıyor. İyi verkaçlara giriyor. Bazen de fazla bir bencillik yapmasa skor daha fazla artardı.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Ama şu var; 'in attığı gollerin hemen hepsinde defansının asistliği var. Bu kadar yıldır futbolun içindeyim, böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum. Bir daha yaşayacağımı zannetmiyorum. Ne demek istediğimi maçı seyretmeyenler özet yayınlarına bakınca daha iyi anlarlar.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Takım ufak ufak oynamaya başlayınca ve teknik adam kimseye mahkum olmayınca, kendini bir halt zanneden futbolcular da yavaş yavaş adam olmaya başlamışlar. İsimler vermeye gerek yok.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

şunu oturturmuş, "Ya oynarsınız ya gidersiniz. Çalışır oynarsanız da size formayı veririm". Diğer bazı teknik adamların yaptığı adaletsizliği Sergen yapmıyor. Onun için de takım yükselişte.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Peki 'ye ne demeli… Rize'nin teknik adamı yıllarca defans oynadı. Eğer teknik adamlığını yaptığı takım bu golleri yiyorsa önce faturayı ona keserim.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Yalnız skor 3-0 olduktan sonra 'ta laubalilik baş gösterdi. Bir ara maç bir anda 3-3 olabilirdi. Ama o basit vuruşları yapacak adam veya adamlar 'de yoktu. Yani maçın skoru tamam da bir maçı bu tip skorla kazandığın zaman bir d e işin o tarafını düşüneceksin. Kötü olduğu zaman herkes konuşur ama bu işler iyi olduğu zaman daha çok konuşulması lazım.

Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Hakem için zararsız bir maç oldu. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim; anormal derecede konuşuyor ihtiyar dedikoducu kadınlar gibi. Hakem düdüğüyle konuşur çenesiyle değil. da çayı fazla demledi.

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