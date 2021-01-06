Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic Beijing Guoan'la anlaştı

'ın eski teknik direktörü 'la anlaştı

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem 'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör , Çin Süper Ligi takımlarından ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:07
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic Beijing Guoan'la anlaştı

Hırvat teknik adam , Çin Süper Ligi ekiplerinden 'ın teknik direktörü oldu. Çin ekibinden yapılan açıklamada, 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 52 yaşındaki Bilic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem 'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin , 'nın , 'nin ve 'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise 'ın başına geçmişti.

İngiliz ekibi, geçen ay deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.


SON DAKİKA