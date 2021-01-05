Haberler Beşiktaş Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar İstanbul'da

Annesini son yolculuğuna uğurlayan 'da

'ın Kamerunlu futbolcusu , annesinin cenazesi için gittiği ülkesinden döndü. Yıldız futbolcunun 'in 17'nci haftasında yarın oynanacak maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 13:39
Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar İstanbul'da

'ın Kamerunlu futbolcusu , annesi 'ın cenaze töreninin ardından 'a döndü.

, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Maobeal Alice Aboubakar'ı, ülkesi 'da son yolculuğuna uğurladı. Golcü futbolcu, bugün öğle saatlerinde de İstanbul'a döndü.

Havalimanından ayrılan Aboubakar, koronavirüs testi için kulüp tesislerine geçti. Siyah-beyazlı futbolcunun, 'in 17'nci haftasında yarın oynanacak maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

SON DAKİKA