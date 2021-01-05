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'tan Mandzukic’e Aboubakar tarifesi! İşte yapılacak teklif...

Son dakika (BJK) transfer haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, ara transfer dönemi çalışmalarını iddialı bir şekilde sürdürüyor... Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan , sezon başında çok istediği ile yeniden temasa geçecek. İşte yapılacak teklif ve tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 00:12 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 00:15
Beşiktaş'tan Mandzukic’e Aboubakar tarifesi! İşte yapılacak teklif...

Ara transferde Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan , sezon başında çok istediği ile bir kez daha temasa geçecek. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun istediği 3 milyon Euro net ücret ve imza parası yaz döneminde transfere engel olmuştu. Boşta olan ve ilk yarıyı kulüpsüz kapatan oyuncuya, Aboubakar'ın aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro seviyesinde teklif götürüleceği belirtildi. Kabul görmezse ile Koita için yeni görüşme yapılacak.

Hırvat oyuncu son olarak ekibi Al-Duhail'de oynadı.

Sabah


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