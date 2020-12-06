Süper Lig'de son 6 haftada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Beşiktaş'ta santrforlar Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu başarıya büyük katkıda bulundu. Son sezonlarda santrforlarından beklediği performansı almakta zorlanan Beşiktaş, Aboubakar ve Larin'in katkılarıyla sıralamada büyük yükseliş gösterdi. Beşiktaş adına beşer kez fileleri havalandıran Aboubakar ve Larin, 10 maçta 10 gole ulaştı.

GEÇEN SEZON SANTRFORLAR 10 MAÇTA 6 GOL ATTI Beşiktaş geçen sezon santrforda görev alan oyuncularıyla Süper Lig'deki ilk 10 maçta sadece 6 gol bulabildi. Kadroda yer alan Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir, takımları adına ikişer gol kaydedebildi.

2018-2019'DA 7 GOL Siyah-beyazlı ekibin golcü isimleri, 2018-2019'da 10 haftalık bölümde 7 kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu sezonda görev alan Vagner Love 3, Mustafa Pektemek ve Alvaro Negredo ise ikişer kez fileleri havalandırdı.

2017-2018'DE 5 GOLDE KALDILAR 2017-2018 sezonunda Beşiktaş kadrosunda yer alan santrforlar, 10 maçlık bölümde sadece 5 kez gol sevinci yaşayabildi. Cenk Tosun 4 gol atabilirken, Negredo sadece bir gollük katkıda bulunabildi.

2016-2017 SEZONUNDA 8 GOL Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda santrfor bölgesinde Cenk Tosun ve Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra Vincent Aboubakar görev aldı. Aboubakar, bu sezonkine benzer bir başlangıç yaptığı ve tutuk bir performans sergilediği periyotta bir gol atarken, söz konusu bölümde Cenk Tosun 5 ve Ömer de 2 kez fileleri havalandırdı. Üç isim, ilk 10 maçta 8 gol kaydetti.

2015-2016'DA GOMEZ İLE EN İYİ PERFORMANS Beşiktaş, santrforlarından en çok 2015-2016 sezonunda yararlandı. Alman futbolcu Mario Gomez'in yanı sıra Cenk Tosun, golleriyle şampiyonluk yaşanan sezonda önemli katkılar verdi. Gomez, 10 maçlık periyotta 8 kez fileleri havalandırırken, Cenk de 5 defa gol sevinci yaşadı.

YÜKSELİŞTE EN BÜYÜK PAY ABOUBAKAR VE LARIN'İN Aboubakar ve Larin, özellikle Beşiktaş'ın yükselişe geçtiği son 6 maçtaki performanslarıyla dikkati çekti. Sezonun ilk 4 maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayan Larin, ardından görev aldığı 5 karşılaşmada 4 gol kaydetti. İlk dört maçta santrfor bölgesinde görev alan Kanadalı futbolcu, sonraki 5 karşılaşmada sol kanatta oynamasına rağmen takımına skor katkısı sağlamayı başardı.