Her geçen hafta daha iyi oluyoruz

Siyah-beyazlı takımın suskun yıldızlarından Oğuzhan Özyakup dünkü maça da yedek kulübesinde başladı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:44Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Siyah-beyazlı takımın suskun yıldızlarından Oğuzhan Özyakup dünkü maça da yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu 74. dakikada Mensah'ın yerine oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla orta halli bir görüntü sergiledi. Oğuzhan maç sonrası yaptığı açıklamada "Serimizi sürdürmek çok güzel. Bugün kazanmayı hak ettik. Rakibin bir kişi eksik kalması işimizi kolaylaştırdı. Umarım böyle devam ederiz. İddiamızı yeniden ortaya koyduk. Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.