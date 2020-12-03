Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması

Başkanı 'den açıklaması

Başkanı , Spor canlı yayınında adı ile anılan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi, "Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre %90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 20:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması

Başkanı , katıldığı canlı yayında ile anlaşmanın an meselesi olduğunu söyledi.

Ahmet Nur Çebi'nin Spor'daki açıklamaları şu şekilde:

Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre %90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız. Dorukhan'ın bize farklı davranıp gitmek istemediğini gösterdiğini sanmıyorum. Tavırlar ve görüşmeler çok olumlu. Sadece bunları kağıda döküp imzalamak kaldı.

Dorukhan'ın 'ye gideceği yönünde haberler var sizin bilginiz var mı?

Nasıl bilgimiz olsun ki. Oyuncu bizimle olumlu konuşuyor, yöneticilerimizle olumlu konuşuyor. Son olarak 'Gel bu imzayı at bizden sonra da Beşiktaş'a hizmet et' dedim. Kendisi de bana 'Ben de böyle istiyorum başkanım' dedi.

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