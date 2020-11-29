Souza bu kez rakip

Sarı-lacivertli kulüpte 3 sezon görev yapan Brezilyalı orta saha, yeni takımı Beşiktaş'a karşı 5'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez rakip oldu. Kadıköy'deki atmosferi en iyi bilen Beşiktaşlı futbolcu konumunda bulunan De Souza, bu sezon başında siyah-beyazlı ekibe transfer oldu. Brezilyalı oyuncu, siyahbeyazlı ekiple de şu ana dek 4 karşılaşmada görev yaptı.