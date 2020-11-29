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Souza bu kez rakip

'ın yeni transferi Josef de Souza, siyahbeyazlıların bugün ile Ülker Stadı'nda oynayacağı derbi maçta ilk kez eski takımına rakip olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 00:01 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Souza bu kez rakip

Sarı-lacivertli kulüpte 3 sezon görev yapan Brezilyalı orta saha, yeni takımı 'a karşı 5'i lig, 3'ü olmak üzere 8 kez rakip oldu. 'deki atmosferi en iyi bilen Beşiktaşlı futbolcu konumunda bulunan De Souza, bu sezon başında siyah-beyazlı ekibe oldu. Brezilyalı oyuncu, siyahbeyazlı ekiple de şu ana dek 4 karşılaşmada görev yaptı.

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