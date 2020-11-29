Sarı-lacivertli kulüpte 3 sezon görev yapan Brezilyalı orta saha, yeni takımı Beşiktaş'a karşı 5'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez rakip oldu. Kadıköy'deki atmosferi en iyi bilen Beşiktaşlı futbolcu konumunda bulunan De Souza, bu sezon başında siyah-beyazlı ekibe transfer oldu. Brezilyalı oyuncu, siyahbeyazlı ekiple de şu ana dek 4 karşılaşmada görev yaptı.
Souza bu kez rakip
Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, siyahbeyazlıların bugün Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynayacağı derbi maçta ilk kez eski takımına rakip olacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 00:01 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50