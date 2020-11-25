Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz paylaştı! Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Oğuzhan Özyakup müjdesi

paylaştı! 'a derbisi öncesi müjdesi

ile dev derbide kozlarını paylaşacak olan 'ta müjdeli haberi verdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu hesabından, 'un corona virüsünü yendiğini belirten bir fotoğraf paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:19 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:19
Dorukhan Toköz paylaştı! Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Oğuzhan Özyakup müjdesi

'in 10. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ta kritik maçın hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek olan , hesabından yaptığı paylaşımda müjdesini verdi. Bir süredir corona virüsü tedavisi gören Oğuzhan ile olan fotoğrafını paylaşan 24 yaşındaki futbolcu, "Coronayı da yendi geldi" notunu düştü.

ANTRENMANLARA BAŞLIYOR!
Covid-19 tedavisi ve karantinası sona eren Oğuzhan Özyakup, yeniden antrenmanlara başlıyor.

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