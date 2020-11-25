Dorukhan Toköz paylaştı! Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Oğuzhan Özyakup müjdesi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kritik maçın hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek olan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Özyakup müjdesini verdi. Bir süredir corona virüsü tedavisi gören Oğuzhan ile olan fotoğrafını paylaşan 24 yaşındaki futbolcu, "Coronayı da yendi geldi" notunu düştü.





ANTRENMANLARA BAŞLIYOR!

Covid-19 tedavisi ve karantinası sona eren Oğuzhan Özyakup, yeniden antrenmanlara başlıyor.