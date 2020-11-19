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'dan flaş Josef de Souza kararı

'ta artan corona virüsü vakaları nedeniyle idmanlar bile 10 kişiyle yapılıyor. Teknik Direktör Sergen Yaçın Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan zorlu maçı öncesi yaptığı çalışmalarda savunma merkezinde Montero iie Josef de Souza'yı deniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:32
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş Josef de Souza kararı

'ta iki gün sonra oynanacak maçı öncesi sıkıntı büyük. Cumartesi günü oynanacak maçta forma giyebilecek sadece 15 isim kaldı. Covid-19'un en çok vurduğu bölge olan savunma kırmızı alarm veriyor.

Josef de Souza'yı stoperde Montero ile birlikte oynatmayı düşünen Sergen Hoca, sağ bekte Dorukhan'a, sol bekte de Rıdvan Yılmaz'a görev vermeyi planlıyor.

LJAJIC DE ZOR

Covid-19 vakalarından başını kaldıramayan Beşiktaş'a yetmezmiş gibi bir de sakatlık haberi geldi. Takımdaki nadir klas ayaklardan biri olan Âdem Ljajic sakatlandı ve Başakşehir karşısında oynaması zor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan de fizik olarak hazır durumda değil. Takımın en golcü ismi Larin ile millî takımda attığı gollerle moral bulan Aboubakar, 'ın tek tesellisi. ( Gazetesi)

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