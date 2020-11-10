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keskin virajda! İşte 'ın hedeflediği puan

'ı, Milli Takım dönüşü zorlu bir periyot bekliyor. Sırasıyla , , ve ’la karşılaşacak siyah-beyazlılar için bu 4 mücadelede alınacak sonuçlar hayati önem taşıyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Beşiktaş keskin virajda! İşte Sergen Yalçın'ın hedeflediği puan

'de oynadığı 7 maçta topladığı 10 puanla 11'inci sırada yer alan 'ta gözler, milli maç arasından sonra oynanacak 4 kritik karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Öyle ki Milli takım dönüşünde 'ı oldukça zorlu bir viraj bekliyor. Siyah-beyazlılar 4 haftada sırasıyla , , ve 'la oynayacak. Sadece Alanya deplasmanı için dışına çıkacak.

"EN AZ 10 PUAN ALMALIYIZ"
Dört haftalık bu periyotta alınacak puanların kendileri için hayati önem taşıdığını oyuncularına anlatan , tüm planlarını en az 10 puan almak üzerine kurdu. Fenerbahçe, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarından en fazla bir beraberlik alma istihdamları olduğunu oyuncularına anlatan Yalçın; arka arkaya Başakşehir ve F.Bahçe'yi yenmeleri durumunda 4'te 4 yapacaklarına da inanmalarını istedi.

ÖDÜL DE VAR CEZA DA
Beşiktaş'ta pek çok kişinin kaderi, önümüzdeki 4 haftada alınacak skorlara bağlı olacak. Bu yüzden yönetim de kesenin ağzını açtı ve futbolculara 4 haftalık prim sözü verdi. Daha önceki yılların aksine bu 4 maç için bir de ceza çizelgesi hazırladı. İşte o çizelge:

4 maçta alınacak 12 puan için 50 bin dolar bonus.
4 maçta alınacak 10 puan için 40 bin dolar bonus.
4 maçta alınacak 9 puan için 25 bin dolar bonus.
4 maçta 5 puanın altına düşülmesi durumunda 25 bin dolar ceza.
4 maçta 3 puanın altına düşülmesi durumunda 50 bin dolar ceza

NELER OLABİLİR?
Beşiktaş camiasının büyük çoğunluğu, üst üste oynanacak 4 zorlu karşılaşmadan alınacak sonuçlara göre son durumun netlik kazanacağına inanıyor.

12 PUAN: Şampiyonluk yarışının içine sokar, takımın üzerindeki kara bulutlar dağılır.
10 PUAN: Keyifleri yerine getirir, camia içindeki çatlak sesler kesilir.
6-9 PUAN: Bazı oyuncuların kadro dışı kalmaları gündeme gelir.
5 PUAN ALTI: Kötü gidişattan sorumlu herkesin 'cezasının kesilmesi' sesleri artar.

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