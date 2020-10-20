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'tan Andon Nedyalkov harekatı! O maça gözlemci gönderilecek

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan , devre arası dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Ocak ayında bir sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Anton Nedyalkov'u yakın takibe aldı. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki oyuncuyu izlemek amacıyla Ludogorets'in Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynayacağı maç için gözlemci göndereceğini Bulgar kulübüne bildirdiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 18:50
Beşiktaş'tan Andon Nedyalkov harekatı! O maça gözlemci gönderilecek

Yaz döneminde kadrosunu birçok isimle güçlendiren ve sol beke 'dan Fabrice N'Sakala takviyesini gerçekleştiren 'ın, sürpriz bir hedef peşinde olduğu kaydedildi.

Bulgar basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlılar Ludogorets'in 27 yaşındaki sol beki Anton Nedyalkov'u yakından takip ediyor.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇINA GÖZLEMCİ
Beşiktaş'ın, Ludogorets'in Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Antwerp ile oynayacağı maç için gözlemci göndereceğini Bulgar kulübüne bildirdiği ve Nedyalkov'u izleteceği belirtildi.

Geçen yaz da oyuncuyla ilgilendiği kaydedilen Beşiktaş'ın, sol bekte alternatif yaratmak için bu transferi yapmak istediği bilgisi de paylaşıldı.

ANTON NEDYALKOV KİMDİR?
Sol bek ile birlikte stoper olarak da görev alabilen 1,81'lik savunmacı, Ludogorets'e 2018'de MLS ekibi FC Dallas'tan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bulgaristan 'nda da oynayan ve Bulgar ekibinde vazgeçilmez biri isim olan ve 92 maça çıkan Nedyalkov, 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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