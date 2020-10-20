Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Atakan Üner şoku!

Son dakika: 'ta ve şoku!

Son dakika haberi: 'in 6. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak 'a iki kötü haber birden geldi. Siyah-beyazlılar, birkaç gün önce antrenmanda sakatlık geçiren ve 'in adalelerinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 17:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 17:34
Son dakika: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Atakan Üner şoku!

, 'de oynayacağı Denizlipsor maçı öncesi ve 'den gelen kötü haberle sarsıldı.

Siyah-beyazlılar, yapılan kontroller sonucu iki futbolcunun da adalelerinde gerilme meydana geldiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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