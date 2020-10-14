Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny, Arsenal'in resmi sitesine konuştu. İngiltere'ye ilk geldiği günlerde yaşadığı zorluklardan bahsetti. Kartal'da geçirdiği kiralık sürenin kendisine neler kattığını açıkladı. Elneny "Beşiktaş'a transfer olmam kariyerim açısından çok olumlu oldu. Birçok yakın arkadaşım, o dönem Beşiktaş'a gitmemin doğru bir adım olduğunu söyledi. Orada sürekli forma buldum ve kendime olan güvenimi geri kazandım. Arsenal'e geri döndüğümde insanlar beni çok sıcak karşıladı. Ben burada oynamak için çok daha hazırdım" ifadelerini kullandı.
Elneny: Beşiktaş’ta özgüven kazandım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny, Arsenal'in resmi sitesine konuştu. İngiltere'ye ilk geldiği günlerde yaşadığı zorluklardan bahsetti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 23:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50