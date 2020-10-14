Elneny: Beşiktaş’ta özgüven kazandım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny, Arsenal'in resmi sitesine konuştu. İngiltere'ye ilk geldiği günlerde yaşadığı zorluklardan bahsetti. Kartal'da geçirdiği kiralık sürenin kendisine neler kattığını açıkladı. Elneny "Beşiktaş'a transfer olmam kariyerim açısından çok olumlu oldu. Birçok yakın arkadaşım, o dönem Beşiktaş'a gitmemin doğru bir adım olduğunu söyledi. Orada sürekli forma buldum ve kendime olan güvenimi geri kazandım. Arsenal'e geri döndüğümde insanlar beni çok sıcak karşıladı. Ben burada oynamak için çok daha hazırdım" ifadelerini kullandı.