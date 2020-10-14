Borç 3.3 milyar lira

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un borçları her geçen sezon katlanarak artıyor. KAP'a yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın şirket borcu ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira. Kulübün dernek borcuna dair son paylaşım ise şubat ayında yapıldı ve siyah-beyazlıların dernek borcunun 604 milyon lira olduğu duyuruldu. Bu çerçevede 8 yıl önce 585 milyon TL olan Beşiktaş'ın borcu, 3,33 milyar liraya yükseldi.