Nokta atışı yaptık

Beşiktaş bu sezon yapılan yeni transferleri basına tanıttı. Montero, Welinton, Josef, Aboubakar, Gökhan Töre, Atakan Üner, N'Sakala, Ghezzal ve Rozier'in katıldığı törene Başkan Ahmet Nur Çebi de eşlik etti. Başkan Ahmet Nur Çebi birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bu transfer döneminde değişik bir algı yaratılarak, Beşiktaş'ın transfer yapamadığı söylendi. 8-9 nokta atışı transfer yaptık ve bu değerli arkadaşlarımızla huzurlarınızdayız" diye konuştu. Bonservis bedeli ödemediklerini aktaran Çebi, "Sadece 200-300 bin euro kiralama bedeli verdik. Kendimizi başarılı görüyoruz. Takımın iyi olduğunu düşünüyoruz" yorumunda bulundu

BİR SANTRFOR EKSİK, O DA OCAK AYINDA GELECEK

Şampiyonluğu kovalayacaklarını söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Yapılmayan transferler eleştirildi. Baskı altında hissetmeden, Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda transferleri yaptık. Pandemi ve limitlere rağmen başarılı bir kadro kurduk. Bu yarışta biz de varız ve şampiyonluk istiyoruz. Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 milyon euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaptık. Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıktık. Uçak parasından menajer ücretine kadar tasarruf yaptık" dedi. Sadece bir santrfor daha alamadıklarını kaydeden Ahmet Nur Çebi müjdeyi şöyle verdi: Onu da ocak ayında alarak kadromuzu tamamlayacağız.

DORUKHAN YA İMZALAR YA AYRILIR

Beşiktaş'ta kontratı 30 Haziran 2021'de bitecek Dorukhan Toköz hakkında konuşan Çebi, "Kalmak istediği takdirde kontrat imzalayacaktır. İstemediği takdirde Allah yolunu açık etsin" diyerek gözdağı verdi.

NAZIM'IN BEDELİ YÜKSEKTİ

Fenerbahçe'ye imza atan Nazım Sangare'yi istediklerini belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ali Şafak Öztürk'ün söyledikleri eksik. Karşımıza koyulan futbolcunun fiyatının doğru olmadığını görünce vazgeçtik" dedi.

RAPORA UYDUK

Kadro dışı kalan futbolcuların teknik heyet tarafından istenmediğini söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Douglas bir yıldır sakat. PAOK maçında iyileştiğini düşündük yine oynamadı. İsimat Mirin'den faydalanamayacağımızı düşündük. Jeramein Lens de istekleri karşılayamadı" yorumunu yaptı.

SADECE KİRALADIK

Alanyaspro'a giden Fatih Aksoy ile Alpay Çelebi yüzünden sosyal medyada çok eleştirilmelerine isyan eden Başkan Çebi, "Rezerv lig kurulmadı. TFF bu konuda geç kaldı. Biz de oyuncuları gelişmesi için kiraya verdik. Algı yapıyorlar. Bunlardan iki tanesini Alanya'ya kiraladık. Geri dönecekler. Bonservisleri bizde" yorumunda bulundu.

MENSAH VİDEO KONFERANSLA BAĞLANDI

Corona virüsü testi pozitif çıkan Bernard Mensah imza törenine katılamadı. Karantinadan ötürü törene video konferans yoluyla bağlanan Mensah, "Beşiktaş'a transfer olmayı çok istemiştim. Kulübümüzün başarılı olması için elimden geleni yapacağım" dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi transferde en çok zorlandıkları ismin Mensah olduğunu ifade etti.

KEVIN İYİLEŞECEK BOYD DÖNECEK

Sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou'nun iyileşeceğini söyleyen Başkan Çebi, "Sakatlığını atlatacağını düşündüğümüz için takımda tuttuk" dedi. Lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd'un ise ocak ayında kadroya geri katılacağını ifade etti.