Ahmet Nur Çebi'den transfer müjdesi! "Ocak ayında..."

Beşiktaş' Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı kulübün yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular basın toplantısı düzenliyor. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ahmet Nur Çebi "Beşiktaş için algı yaptılar ve transfer yapamadığımızı söylediler. Bu yüzden tüm transferlerimizle karşınızdayız. Transfer yapamadığımız iddialarının doğru olmadığını bu şekilde gösterme ihtiyacı duyduk. Şampiyonluğu kovalayacağız, bu yarışta biz de varız"

"Transferler ekip olarak yapılır. Ben, Erdal bey, Emre Kocadağ, Cenk Sümer ve Sergen Yalçın bu süreci birlikte yürüttük."

"Pandemi dönemi ve limitlere rağmen yapmış olduğumuz transferlerle huzurlarındayız. Kendilerinden beklentilerimizi karşılayacaklarından şüphemiz yok. Şampiyonluğu kovalayacağız, başarılı bir sezon geçireceğiz."

"Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 Milyon Euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıktık"

"Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 milyon Euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıktık"

"Geçmiş yönetimlerden hesap sormak için gelmedik. Sadece yanlışların tespit edilmesi istendi. Fikret Orman'ın ihracı gibi konular mağdur yaratmak için senaryo. Gündemde böyle bir şey yok."

"Hiçbir futbolcuya bonservis ödemedik. Sadece 200-300 bin euro kadar kiralama ücreti verdik. Kendimizi başarılı görüyoruz ve takımımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. Transferleri ortak kararla yaptık."

"SANTRFOR TRANSFERİNİ OCAK AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ"

"Sadece bir santrfor alamadık. Onu da Ocak ayında tamamlayacağız. Beşiktaş için en iyisini yaptık."

"Ali Şafak Öztürk'ün söylediklerinde eksikler var. Nazım Sangare'yi almak istedik ama karşımıza sunulan rakamların mantıklı olmadığını düşündük. İşin gerçeği bu."

"Kadro dışı kararlarını teknik heyetin raporu doğrultusunda aldık. Douglas bir yıldır sakat, PAOK maçında da iyi olmasına rağmen oynamadı. Isimat Mirin'den faydalanamayacağımızı düşündük. Jeremain Lens de istekleri karşılayamadı."

"HOCANIN ONAYLAMADIĞI KİMSEYİ ALMADIK"

"Hocanın onaylamadığı kimseyi almadık. Sergen Yalçın'a bir dahaki sefer sorarsanız, size gerekli cevapları verecektir."

"BOYD OCAKTA KADROYA DAHİL OLACAK"

"Kevin N'Koudou'nun sakatlığı atlatacağını düşündüğümüz için takımda tuttuk. Tyler Boyd, ocakta yeniden kadroya dahil olacak."

"SERGEN YALÇIN NE ZAMAN İSTERSE SÖZLEŞMESİNİ UZATIRIZ"

"Sergen Yalçın, bizim için kıymetlidir. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Şu anda şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Sözleşme sorun değil."

"ABDULLAH AVCI'YA AYRILDIĞI GÜNDEN BERİ ÖDEME YAPMADIK"

"Abdullah Avcı'ya ayrıldığı günden beri ödeme yapmadık. Kendisiyle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Araya hatırlı insanlar girdi. Avukatının açıklaması manidardır, ne demek istediğini anlamadım. Avukatlar ekonomilerine çok düşkündür, onları muhatap almam"

"Abdullah Avcı haklarından vazgeçtiğini söylerse kendisine saygı ve sevgililerimizi iletiriz."

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yeni transferler Francesco Montero, Welinton, Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Gökhan Töre, Atakan Üner, Fabrice N'Sakala, Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier de açıklamalarda bulundu. Corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Bernard Mensah ise video konferans yoluyla toplantıya bağlandı. İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları:

Montero "Burada olduğum için çok mutluyum. Gururluyum. Hedefimiz mücadele edeceğimiz tüm kupalarda başarılı olmak."

Welinton "Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Beşiktaş şampiyonluklara alışık, ben de elimden geleni yaparak şampiyonluk yaşamak istiyorum."

Josef "Dün her şeyi açık olarak söyledim. Bir kez daha herkese teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk."

Aboubakar "Bu şansı bana veren ve yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum."

Atakan Üner "Bana güvendikleri için başkanımıza ve hocamız teşekkür ederim. Buradaki arkadaşımızla Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız.''

Gökhan Töre "Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, Sergen Hoca'ya ve yöneticilerimize transferim için çok teşekkür ederim. İlk günkü heyecanla burada mücadele edeceğime söz veriyorum."

Bernard Mensah (video konferans ile katıldı) "Beşiktaş'a transfer olmayı çok istemiştim. Transferimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Kulübümüzün başarılı olması için elimden geleni yapacağım."

Rachid Ghezzal "Türkiye'de Beşiktaş'tan olmaktan mutluyum. İyi bir takımımız var, taraftarımızla en kısa zamanda bir araya gelip başarılara koşacağımıza inanıyorum.''

Fabrice N'Sakala "Beşiktaş forması giymek benim için gerçekten onur. Yıllarca bu anın hayalini kurdum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.''