ABD’den Beşiktaş’a Tyler Boyd eleştirisi

ABD Milli Takım hocası Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ABD'li oyuncu Tyler Boyd ile ilgili konuştu. Berhalter, oyuncusunun kararı geç öğrenmesinin yarattığı zorluktan bahsederken, "Bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil" ifadesini kullandı.