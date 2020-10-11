Haberler Beşiktaş ABD’den Beşiktaş’a Tyler Boyd eleştirisi

’den ’a eleştirisi

hocası , 'ın bıraktığı ABD'li oyuncu ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:19 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
ABD’den Beşiktaş’a Tyler Boyd eleştirisi

hocası , 'ın bıraktığı ABD'li oyuncu ile ilgili konuştu. Berhalter, oyuncusunun kararı geç öğrenmesinin yarattığı zorluktan bahsederken, "Bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil" ifadesini kullandı.

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