Beşiktaş - Rio Ave | CANLI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, sahası Vodafone Park'ta Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'yi konuk ediyor. Rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar, rakibini devirip adını play-off turuna yazdırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE CANLI





BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Adem Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borekovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Francisco Geraldes, Carlos Mane, Moreira

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Bilindiği gibi corona virüsü testi önce pozitif ardından da negatif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, karantinada olduğu için bu mücadelede takımının başında yer alamıyor.

BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Rio Ave'yi konuk ettiği maç saat 20.00'de başladı. Karşılaşma D Smart 20. kanaldan canlı yayınlanıyor.