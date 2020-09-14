Müthiş Gala!

Beşiktaş, bu sezon çıktığı ilk maçta ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-1 yenerek sezona harika bir başlangıç yaptı. Boyd, Mensah (P) ve Lens'in golleriyle galibiyete uzanan siyah-beyazlı takım oynadığı futbolla da etkili bir görüntü sergiledi. Sezona daha hazır görüntü veren Kartal, böylece zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Evinde oynayan bordo- mavili takım fazla varlık gösteremedi. Beşiktaş'ın ligde Trabzonspor karşısında aldığı son üç galibiyetin deplasmanda gelmesi kayıtlara geçti.

YEDİ MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Sezon açılışlarında iyi sonuçlar alan Kartal, geçen yılın ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, 2018-19 sezonunda evinde Akhisarspor'u 2-1, 2017-18'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-17'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-16 ile 2014-15'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-14'ün açılışında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, 2-0 galip geldi. Beşiktaş, sezonun ilk haftalarındaki maçlardın 54'ünde gol attı.

BİR AÇILIŞ KLASİĞİ

Beşiktaş sezon açılış maçlarında şov yapıyor. Kara Kartal, lig tarihinde geride kalan açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçında ise 11 galibiyet, 14 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

-Trabzon'da oynanan 46 derbide Trabzonspor 23, Beşiktaş da 15 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maç ise berabere bitti.

-Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor karşısında aldığı son üç galibiyet deplasmanda geldi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Fırtına, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşılaştı. İki takım ilk olarak 2001- 02 sezonunda kozlarını paylaşırken, İstanbul'da oynanan derbiyi bordomavililer 2-1 kazandı. 2013-14'ün ilk haftasında yine İstanbul'da bu kez siyah-beyazlılar 2-0 galip geldi. Kara Kartal dün yine açılışta kazandı.

7'NCİ AÇILIŞ DERBİSİ

Karadeniz devi bugüne kadar sezonun açılış maçlarda yedinci kez İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaştı. Söz konusu periyotta üç galibiyet, bir beraberlik aldı ve üç kez sahadan puansız ayrıldı. Bordo-mavililer dün beklentilerin uzağında bir görüntü sergilediler.