Ali Şafak Öztürk'ten Nazım Sangare ve Doğukan Sinik açıklaması! | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Başkan resmen açıkladı! Sangare ve Doğukan Sinik...

'ten ve açıklaması!

Ali Şafak Öztürk'ten Nazım Sangare ve Doğukan Sinik açıklaması!

Başkanı , isimleri ve ile anılan ve hakkında açıklamalarda bulundu. İki kulüple de görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, takasa sıcak bakmadıklarını ve bonservis bedeli talep ettiklerini söyledi. | Son dakika transfer haberleri

'de geçen sezon ortaya koydukları performansla ve 'nin radarına giren ve hakkında cephesinden ilk resmi açıklama geldi.

Antalyaspor Başkanı , kulübün hesabına yaptığı açıklamada Sangare ve Doğukan'la ilgili itirafında bulundu.

İki yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrulayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı görüşmelerimiz oldu. Fenerbahçe ile Doğukan Sinik ve Nazım Sangare, Beşiktaş ile Nazım Sangare ile ilgili görüştük. Başka genç oyuncularımız için de talipler vardı. Antalyaspor'un menfaatleri ne ise o doğrultuda ilerlemeye çalışıyoruz. Bazı beklentilerimiz var.

Bu oyuncuların Antalyaspor'da kalmaları, bütün kariyerlerini burada tamamlamaları gibi bir düşüncem de yok. Nazım benim dönemimde gelmişti, 'nın 3. Lig takımından Milli Takımımıza kadar yükseldi. Taraftarlarımız yol ayrımının ancak lehimize olan doğru şartlarda olabileceğine inansınlar. Nazım ve Doğukan'ı çok seviyorum. Bünyamin de kadromuzda. A Milli ve Ümit sağ bekleri bizim takımımızda.

"TAKASA POZİTİF BAKMIYORUZ"
Doğru teklifler ve planlama dahilinde transferleri gerçekleşebilir. Takasa pozitif bakan bir yapıda değiliz. Belirli bir yatırım yapılıyor ve bu yatırımın karşılığını almak istiyoruz."

  1. 04.09.2020
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