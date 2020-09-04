Ali Şafak Öztürk'ten Nazım Sangare ve Doğukan Sinik açıklaması!
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, isimleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik hakkında açıklamalarda bulundu. İki kulüple de transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, takasa sıcak bakmadıklarını ve bonservis bedeli talep ettiklerini söyledi. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de geçen sezon ortaya koydukları performansla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin radarına giren Nazım Sangare ve Doğukan Sinik hakkında Antalyaspor cephesinden ilk resmi açıklama geldi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün Instagram hesabına yaptığı açıklamada Sangare ve Doğukan'la ilgili transfer itirafında bulundu.
İki yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrulayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı görüşmelerimiz oldu. Fenerbahçe ile Doğukan Sinik ve Nazım Sangare, Beşiktaş ile Nazım Sangare ile ilgili görüştük. Başka genç oyuncularımız için de talipler vardı. Antalyaspor'un menfaatleri ne ise o doğrultuda ilerlemeye çalışıyoruz. Bazı beklentilerimiz var.
Bu oyuncuların Antalyaspor'da kalmaları, bütün kariyerlerini burada tamamlamaları gibi bir düşüncem de yok. Nazım benim dönemimde gelmişti, Almanya'nın 3. Lig takımından Milli Takımımıza kadar yükseldi. Taraftarlarımız yol ayrımının ancak lehimize olan doğru şartlarda olabileceğine inansınlar. Nazım ve Doğukan'ı çok seviyorum. Bünyamin de kadromuzda. A Milli ve Ümit Milli takımın sağ bekleri bizim takımımızda.
"TAKASA POZİTİF BAKMIYORUZ"
Doğru teklifler ve planlama dahilinde transferleri gerçekleşebilir. Takasa pozitif bakan bir yapıda değiliz. Belirli bir yatırım yapılıyor ve bu yatırımın karşılığını almak istiyoruz."
- 04.09.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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