Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Nazım Sangare...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yollarını ayırdığı isimlerin yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki son isim ise Nazım Sangare oldu. Kara Kartal, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Antalya Başkanı’yla masaya otururken, para+takas teklif edeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transfer yapacaklarını söylediği üç mevkiden biri olan sağ bek için rota Nazım Sangare'ye çevrildi... Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'nin transferi için kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir araya gelecek. F.Bahçe ile de adı anılan 26 yaşındaki defans oyuncusu Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı-beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor.
GÜNEY EKİBİ NAKİT İSTİYOR
Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı. Deneyimli futbolcunun transferi konusunda iki kulüp yöneticilerinin olumlu geçen ilk görüşmesinin ardından iki kulüp başkanının önümüzdeki hafta yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, Sangare için Güney ekibine para+takas teklifini sunacağı öğrenildi. Antalyaspor'un ise sadece nakit bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden bu transferin en geç 1 hafta içinde bitirilmesini istedi.
ALMANYA'DAN GELDİ
Antalyaspor'a 2017'de Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück'ten 250 bin dolara transfer edilen Nazım Sangare, performansıyla milli takıma kadar yükseldi. Milli futbolcu, 2019-20 sezonunda 23 maçta 1 gol atıp, 1 gol pası verdi. Sangare, akan oyunda 16 isabetli orta, 29 şut pası ve 25 çalımla hücuma katkı sağlarken, yüzde 82 top kapma oranı ve 58 pas arası ile başarılı bir sezon geçirdi.
- 4.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Nazım Sangare... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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