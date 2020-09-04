Ahmet Nur Çebi'den flaş Kalinic kararı! Transfer...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, forvet adaylarından Hırvat yıldız Nikola Kalinic'e teklif edilen yıllık 2.5 milyon euro'luk yıllık ücreti fazla buldu.
Beşiktaş'ın uzun süredir temasta olduğu Kalinic için Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye girdi. Atletico Madrid ile 2 milyon Euro'ya anlaşan siyahbeyazlılarda oyuncuya verilecek olan 1.5 milyon Euro'su garanti toplam 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücret Başkan Çebi tarafından çok bulundu.
Sabah'ın haberine göre; Transfer komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın amacı net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon Euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.
ABOUBAKAR DA OLABİLİR
Bu arada yönetici Erdal Torunoğulları, "Listede Ze Luis, Cisse ve Aboubakar da var. Aboubakar için görüştük. Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Eğer anlaşırsak sağlık kontrolüne girecek. Diğer adaylar beklemede" ifadesini kullandı.
MİNİ YORUM:
2015'te Varşova'da Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Dnipro'nun santrforu olmak Kalinic'i, Blackburn hayal kırıklığından sonra tekrar vitrine çıkarmıştı. Önce Fiorentina sonra Milan derken Kalinic kendini Atletico Madrid'de buldu. Ancak Mandzukic'ten sonra ikinci hayal kırıklığı olan Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Satın alma opsiyonu da 9 milyon Euro idi. İtalyanlar bunu kullanmadı. Serie A'da bir yılda 3 milyon Euro kazanan Kalinic'i Atletico yeni sezonda düşünmüyor. Bonservis amortismanı olan (14 milyon/ 3 yıllık kontrat) 4.8 milyonu kurtarmak istiyorlar ama bunu verecek kulüp yok. Beşiktaş, bedelsiz kiralarsa Kalinic'in menajeri büyük ihtimalle gelecek sezon imza parası talebiyle yönetimin karşısına geçer.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 09:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Nur Çebi'den flaş Kalinic kararı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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