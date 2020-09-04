Ahmet Nur Çebi'den flaş Kalinic kararı! Transfer... | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den flaş Kalinic kararı!

'den flaş Kalinic kararı! ...

Ahmet Nur Çebi'den flaş Kalinic kararı! Transfer...

çalışmalarını sürdüren 'ta başkan , forvet adaylarından Hırvat yıldız 'e teklif edilen yıllık 2.5 milyon euro'luk yıllık ücreti fazla buldu.

'ın uzun süredir temasta olduğu Kalinic için Başkan de devreye girdi. ile 2 milyon Euro'ya anlaşan siyahbeyazlılarda oyuncuya verilecek olan 1.5 milyon Euro'su garanti toplam 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücret Başkan Çebi tarafından çok bulundu.

Sabah'ın haberine göre; komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın amacı net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon Euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.

ABOUBAKAR DA OLABİLİR

Bu arada yönetici Erdal Torunoğulları, "Listede Ze Luis, Cisse ve Aboubakar da var. Aboubakar için görüştük. Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Eğer anlaşırsak sağlık kontrolüne girecek. Diğer adaylar beklemede" ifadesini kullandı.

MİNİ YORUM:

2015'te Varşova'da Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Dnipro'nun santrforu olmak Kalinic'i, Blackburn hayal kırıklığından sonra tekrar vitrine çıkarmıştı. Önce Fiorentina sonra Milan derken Kalinic kendini Atletico Madrid'de buldu. Ancak Mandzukic'ten sonra ikinci hayal kırıklığı olan Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Satın alma opsiyonu da 9 milyon Euro idi. İtalyanlar bunu kullanmadı. Serie A'da bir yılda 3 milyon Euro kazanan Kalinic'i Atletico yeni sezonda düşünmüyor. Bonservis amortismanı olan (14 milyon/ 3 yıllık kontrat) 4.8 milyonu kurtarmak istiyorlar ama bunu verecek kulüp yok. Beşiktaş, bedelsiz kiralarsa Kalinic'in menajeri büyük ihtimalle gelecek sezon imza parası talebiyle yönetimin karşısına geçer.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 09:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Nur Çebi'den flaş Kalinic kararı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA