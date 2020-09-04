Domagoj Vida'nın peşini bırakmıyorlar! İtalya'dan iki talip çıktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş İtalyanlar yazdı! İşte Vida'yı isteyen iki ekip

'nın peşini bırakmıyorlar! 'dan iki talip çıktı

Domagoj Vida'nın peşini bırakmıyorlar! İtalya'dan iki talip çıktı

'ta yönetimden gelen indirim teklifine olumlu yanıt vermeyen ile yolların ayrılacağı ifade ediliyordu. Oyuncuya 'dan iki talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ta yeni sezon öncesi çalışmaları devam ederken, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de . Siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon 700 bin euro ile yıllık en yüksek ücreti alan Vida, yönetimden gelen indirim talebini kabul etmemişti. Hırvat stoperle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Parma ve Genoa, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Vida'nın 'dan da talipleri olduğuna vurgu yapıldı. Parma'nın bu transfer konusunda oldukça ciddi olduğu kaydedildi. Fransız ekibi 'un da Hırvat futbolcuyla ilgili girişimleri olduğu biliniyor.

Beşiktaş'ta 2018'in ocak ayında bedelsiz olarak gelen 31 yaşındaki defans oyuncusu, siyah-beyazlı takımla toplam 95 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti. Vida'nın Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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  1. 04.09.2020
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