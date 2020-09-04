Domagoj Vida'nın peşini bırakmıyorlar! İtalya'dan iki talip çıktı
Beşiktaş'ta yönetimden gelen indirim teklifine olumlu yanıt vermeyen Domagoj Vida ile yolların ayrılacağı ifade ediliyordu. Oyuncuya İtalya'dan iki talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Domagoj Vida. Siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon 700 bin euro ile yıllık en yüksek ücreti alan Vida, yönetimden gelen indirim talebini kabul etmemişti. Hırvat stoperle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Parma ve Genoa, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Vida'nın İspanya'dan da talipleri olduğuna vurgu yapıldı. Parma'nın bu transfer konusunda oldukça ciddi olduğu kaydedildi. Fransız ekibi Olympique Lyon'un da Hırvat futbolcuyla ilgili girişimleri olduğu biliniyor.
Beşiktaş'ta 2018'in ocak ayında bedelsiz olarak gelen 31 yaşındaki defans oyuncusu, siyah-beyazlı takımla toplam 95 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti. Vida'nın Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Domagoj Vida'nın peşini bırakmıyorlar! İtalya'dan iki talip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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