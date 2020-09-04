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04 Eylül 2020, Cuma
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'ın yeni hedefi: DeAndre Yedlin!

Beşiktaş'ın yeni hedefi: DeAndre Yedlin!

Yeni sezon çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren ekiplerden , Santon’un transferinin gerçekleşmemesi üzerine sağ bek için rotayı bu kez Newcastle’ın ’li yıldızına çeviridi.

Davide Santon'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine sağ bek için rotayı 'ın 27 yaşındaki 'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirdi. Yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Takvim'in haberinde göre; Beşiktaş'ın bu oyuncuyu düşük bir bonservisle almayı planladığı öğrenildi. Newcastle'de geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon Euro'ya edilmişti.

  1. 04.09.2020
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